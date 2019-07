Asielzoeker (37) uit Nigeria verdronken in ’t Hilgelo

De magische grens van 40 graden Celsius komt vandaag in zicht

8:37 Nadat Warnsveld gisteren na 74 jaar en 11 maanden het Nederlandse hitterecord van 38,6 graden kwijtraakte, is het vandaag vooral de vraag of ergens in Nederland de 40 graden Celsius wordt gehaald. Weerplaza verwacht namelijk dat die magische grens in zicht komt.