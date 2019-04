Asielzoekers leren fietsen, ‘rustig aan, het is nu niet yallah yallah!’

,,Rustig, rustig!’’ roept fietstrainer Anne Waanders naar haar pupil. Een Syrische dame van in de veertig die voor de oorlog in haar land is gevlucht en nu in Nederland probeert mee te komen. En daar hoort fietsen bij. Al gaat dat met vallen en opstaan. Letterlijk in dit geval. ,,Het is nu niet yallah yallah,’’ zegt Waanders. ,,De fiets rustig laten uitrollen voor je afstapt. Anders kun je vallen.’’