Assink sluit locatie Julianastraat in Neede, onderbouw naar Eibergen

The Voi­ce-zan­ger Hein Migchel­brink (73) uit Ruurlo was toch wel even zenuwach­tig daar bij Jinek in de studio

20 september Daar staat Hein Migchelbrink dan, met de andere drie finalisten van The Voice Senior op een rijtje. Live, in de studio van Eva Jinek, zwaait presentator Martijn Krabbé met zijn gouden envelop. Verscholen onder zijn hoed en achter zijn baard verraadt de gezichtsuitdrukking van de 73-jarige artiest uit Ruurlo weinig. Maar, zo geeft hij toe: ,,Ik heb al tienduizend keer opgetreden, maar dan ben je toch wel even zenuwachtig.”