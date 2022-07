Astronaut André Kuipers verrast Zwarte Cross-publiek: ‘Festival is te zien vanuit de ruimte’

MET VIDEOLICHTENVOORDE - Een opvallende verschijning deze vrijdag op de Zwarte Cross: astronaut André Kuipers is aanwezig op het festivalterrein. De Nederlander geeft twee lezingen in de theatertent. Hij heeft een verrassende mededeling: “Ik denk dat Zwarte Cross vanuit de ruimte te zien is.”

Of hij wel eens op de Zwarte Cross geweest is? “Nee, nog nooit. Maar ik kom wel geregeld in de Achterhoek, heb vrienden wonen in Winterswijk”, zegt André Kuipers. De wereldberoemde astronaut die tweemaal een lange ruimtereis maakte, gaf op het festival in een volgepakte theatertent twee lezingen over duurzaamheid.

Glaasje wijn met ruimtevaart

“Want duurzaamheid en ruimte zijn meer met elkaar verbonden als je zou denken”, zegt Kuipers. “Satellieten helpen bijvoorbeeld om de landbouw preciezer te maken, en om ziektes in gewassen op te sporen”, vertelt Kuipers. “Zelfs in een glaasje wijn zit een beetje ruimtevaart, want wijnboeren gebruiken satellieten om in te schatten wanneer ze moeten oogsten.”

Volledig scherm André Kuipers, met Tante Rikie-neusbril, voor de theatertent op de Zwarte Cross © Joost Dijkgraaf

Zwarte Cross in de zevende hemel

Het Zwarte Cross-publiek maakt deze dagen zelf een soort van ruimtereis, langs tal van podia's, optredens en andere tropische verrassingen. Kuipers verrast het publiek met een satellietbeeld waarop hij beweert dat de Zwarte Cross al vanaf te zien is.

Zou het grootste festival van Nederland echt te zien zijn in ‘space’? “Ik denk dat een volledig opgebouwde Zwarte Cross te zien te zien is vanuit de ruimte. Als je tenminste inzoomt op de satellietbeelden”, zegt Kuipers om er aan toe te voegen: “Ik ga graag direct terug om het even te controleren.”

Volledig scherm André Kuipers gaf twee lezingen op de Zwarte Cross © Joost Dijkgraaf