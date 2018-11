Ateliers in Eibergen en Neede open

Sinter­klaas moet nog arriveren, net over de grens worden kerststal­len al klaargezet...

22:45 AMMELOE - In Nederland moet Sinterklaas nog arriveren, maar net over de grens staat Kerstmis al - bijna - in de startblokken Heimatverein Ammeloe is druk bezig met de voorbereidingen voor de 23e Kerstkribbententoonstelling in het Heimathaus Noldes in Ammeloe.