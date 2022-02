Auke Spijkstra over de wonderijsbaan in Winterswijk: ,,De marathon op natuurijs hier? Dat ga ik meemaken”

WINTERSWIJK - Al ruim dertig jaar is hij voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging. Auke Spijkstra (80) denkt, ondanks zijn leeftijd, nog absoluut niet aan stoppen. Sterker nog, hij heeft weer bijgetekend voor drie jaar. ,,Ik voel me hartstikke goed.”

De Winterswijkse IJsvereniging is de laatste jaren weer enorm opgebloeid sinds de nieuwe ijsbaan annex skeelerbaan er ligt. De wonderijsbaan in Winterswijk, waarop na een nachtje lichte vorst al geschaatst kan worden, staat volop in de belangstelling. Iedereen komt kijken hoe er bij min 3 al een laag ijs van een paar centimeter kan groeien. En wie kan de nationale en internationale pers beter te woord staan dan voormalig politiewoordvoerder Auke Spijkstra?

,,Ik heb het altijd heerlijk gevonden, die omgang met de pers. Dat was een soort spel. Ik mocht natuurlijk niet te veel zeggen over de politieonderzoeken, dan werd ik intern op de vingers getikt. Maar de journalisten probeerden mij altijd allerlei informatie te ontfutselen. Ik vond het echt jammer dat ik op mijn zestigste moest stoppen, ik had nog wel door willen gaan.”

PASPOORT Auke Spijkstra Geboren in 1941 in Warga, Friesland als boerenzoon.



Woont in Winterswijk, is getrouwd met Jeltje en heeft twee zoons en vijf kleinkinderen.



Opgeleid tot politieagent, werkte de laatste tien jaar als politiewoordvoeder bij de Regio Noord- en Oost-Gelderland.



Voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging sinds 1988.

Hoe bent u als Fries in Winterswijk terechtgekomen?

,,Ik kom uit Warga, net onder Leeuwarden. Mijn ouders hadden een boerderij en het was de bedoeling dat ik die zou overnemen. Maar ik had helemaal niets met koeien, ik wilde geen boer worden. Toen ik 18 was moest ik in dienst en ik kwam bij de militaire politie in Harderwijk terecht. Dat lag me veel meer. Na mijn diensttijd kon ik in Winterswijk terecht bij de politie. Ik heb mijn opleiding nog in Lochem gedaan, aan De Cloese.”

Quote Ik weet nog dat mijn vrouw en ik gevraagd werden om iets minder hard door de bochten te rijden, haha

En u bent nooit meer weggegaan uit Winterswijk.

,,Nee, het is natuurlijk wel jammer dat je hier niet zo kan schaatsen als in Friesland. De vaart in Warga, waar ik het schaatsen heb geleerd, liep gewoon voor onze boerderij langs. Dan reed je zo naar Bergum of Eernewoude. Mijn vrouw Jeltje heb ik in Harderwijk op het ijs leren kennen. Wij konden samen altijd geweldige tochten maken. Maar dan moest je wel een eind rijden vanuit Winterswijk. Hier had je alleen de ijsbaan. Ik weet nog dat mijn vrouw en ik gevraagd werden om iets minder hard door de bochten te rijden, haha.”

U heeft zelfs de Elfstedentocht een keer geschaatst.

,,Ja, dat was in 1986. Samen met mijn zoon Mennolt, die toen 16 was. Het jaar ervoor had ik hem ook geprobeerd te rijden, maar toen kwam ik niet verder dan Bartlehiem, omdat ik te laat gestart was. Met mijn zoon heb ik in ’86 de tocht illegaal gereden, want we konden geen officieel startbewijs krijgen. Een geweldige ervaring, met al die muziekkorpsen en mensen langs de route.”

Quote Toen we in 2016 weer weg moesten aan de Misterweg naast HSF, hebben we vier jaar lang geen ijsbaan gehad

De ijsbaan in Winterswijk heeft een nogal bewogen geschiedenis.

,,Sinds 1887 heeft die op acht verschillende locaties gezeten. Toen we in 2016 weer weg moesten aan de Misterweg naast HSF, hebben we vier jaar lang geen ijsbaan gehad. Maar de ijsbaan die we nu hebben is wel helemaal top. Dankzij Hendrik van Prooijen hebben we er een superbaan liggen. Hij was het die meteen zei: we moeten voor een 10 gaan. En dat is gelukt. Zelfs de BBC is een reportage komen maken.”

Wat is het geheim van de nieuwe ijsbaan?

,,Dat is de isolatie van de baan. Er ligt een dikke laag schuimbeton onder, waardoor de aardwarmte geen invloed heeft op de ijsvloer. Bovendien hebben we een heel vernuftig nevelsysteem waarmee we 's nachts als het vriest de baan laagje voor laagje besproeien. Allemaal bedacht en gemaakt door vrijwilligers. Dat is het mooie van onze club. We hebben heel kundige mensen. En ook de gemeente heeft ons enorm geholpen. Bovendien zijn heel veel ondernemers betrokken bij de ijsbaan, waardoor we van alles heel voordelig hebben gekregen. Het clubhuis met kleedkamers, een keuken en een hightechsysteem van sensoren. De KNSB was hier laatst en hun mond viel open van verbazing.”

Dan moet er toch wel eens een marathon op natuurijs in zitten, toch?

,,Dat willen we wel, ja. Maar als je dat hele marathoncircus hier krijgt, moeten we de accommodatie van onze buren, voetbalvereniging Trias, erbij kunnen gebruiken als persruimte, omkleedruimte en kantine. Bovendien moet je achthonderd parkeerplaatsen hebben. Maar let op, ik ga dat meemaken. Dat zou prachtig zijn.”