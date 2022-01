Auto belandt in heg en bedrijfsbus in paardenbak door ongeluk in Sinderen

Deze namen kregen pasgeboren baby's in de Achterhoek het meest

‘En haar naam is...Tess!’ Wie in de Achterhoek in 2021 een geboortekaartje van een pasgeboren meisje in de brievenbus kreeg, had grote kans dat daar de naam Tess op stond. Zeker zestien meisjes met die naam kwamen ter wereld.

6 januari