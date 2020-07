Auto belandt in sloot in Varsselder

Klimgeit Robert Gesink klaar voor de Tour de France: ‘De gele trui in Parijs, daar draait alles om’

11:15 Wielrenner Robert Gesink (34) werd zelf ooit vierde en zesde in de Tour de France. Als superknecht wil de geboren Achterhoeker in coronatijd een ploeggenoot van Team Jumbo-Visma aan de gele winnaarstrui helpen. ,,Met drie sterke kopmannen is dat een realistisch doel.”