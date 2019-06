Auto belandt in sloot, inzittenden komen er zonder kleerscheuren vanaf

Overburen ‘Alsof we op een terras zitten in plaats van een parkeer­plaats’

17:17 Direct zicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Gerrit te Wieske (75) woont met zijn vrouw Ini al vijftig jaar op de parkeerplaats van Obelink in Winterswijk.