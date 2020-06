Auto belandt in water bij Meddo, bestuurder spoorloos

Gemist? Branden en vechtpar­tij in Wezep, grote zwemschool failliet en lekkende politie-pa­pa in Zwolle

9:30 Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio. De politie in Wezep had de handen vol aan autobranden en een vechtpartij, koningin Máxima zorgde voor een aangename verrassing in Apeldoorn en in Zwolle werden vader (oud-politieman) en zoon (veelbesproken kroegbaas) door justitie aan de tand gevoeld vanwege het lekken van geheime informatie.