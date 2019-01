Auto belandt op zijkant na knal tegen boom

Kno-art­sen beginnen spreekuur in Eibergen

12:00 EIBERGEN - De poli van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in het Hageman Medisch Centrum in Eibergen, is per 1 januari uitgebreid. Vanaf het nieuwe jaar draaien ook kno-artsen er hun spreekuren, wekelijks zijn ze een dagdeel in Eibergen aan het werk. De artsen draaien per toerbeurt dienst in de Eibergse dependance.