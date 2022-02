Auto botst op boom bij Laren en slaat over de kop

Bij een eenzijdig ongeval in de buurt van Laren is een auto zaterdagmiddag over de kop gegaan. Het ongeluk gebeurde op een recht stuk van de N332 waarbij de automobilist in de berm op een boom knalde. De bestuurder van het voertuig is bij de botsing niet ernstig gewond geraakt.