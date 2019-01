Auto botst tegen boom en belandt in sloot, bestuurder gewond

Stad in As, een expositie met schilderij­en over bombarde­men­ten in Doetinchem

19:23 DOETINCHEM - ‘Stad in As’ is de naam van de expositie die volgende week zaterdag wordt geopend in het Stadsmuseum met schilderijen die gaan over de bombardementen die Doetinchem troffen in maart 1945.