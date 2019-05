Auto botst tegen boom in Varsseveld, twee gewonden

Ad van Liempt vertelt over nieuw boek in Nieuwscafé

17:03 DOETINCHEM - Ad van Liempt is gast in het Nieuwscafé van zondag 12 mei (aanvang 14 uur) in de Gruitpoort in Doetinchem. De in Doetinchem wonende journalist heeft een biografie geschreven over Albert Gemmeker, in de Tweede Wereldoorlog commandant van kamp Westerbork.