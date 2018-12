Auto brandt uit op A18 bij Doetinchem

DOETINCHEM - Een auto is woensdagochtend al rijdend in brand gevlogen op de A18 bij Doetinchem. De bestuurder zag dat er rook uit zijn radio kwam en zette zijn auto aan de kant. Op dat moment begonnen de vlammen uit het dashboard te slaan. De bestuurder is niet gewond, de auto is helemaal uitgebrand.