Auto crasht tegen boom in Doetinchem: bestuurder ernstig gewond

column beste achterhoekers In elk dorp liep een rooie, de scheve, de schele en een dove

Beste Achterhoekers. Als kleine jongens en meisjes wisten we vroeger niet beter of onze tandarts heette ‘de Beul’. Niemand hoefde ook maar iets uit te leggen in een tijd dat verdoven gewoon ‘not done’ was.

26 november