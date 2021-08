Auto en bestelbus belandden door ongeluk in tuin: twee gewonden naar ziekenhuis

D66 trekt aan de bel bij gemeente: ‘Wat gebeurt er in Oudestraat Neede?’

21 augustus NEEDE - Terwijl de gemeenteraad al 11 maanden geen halfjaarlijkse voortgangsreportage over de vernieuwing van de Oudestraat heeft ontvangen, worden particuliere panden in de verkoop gezet zonder dat de gemeente daarop inspringt. D66 stelt daar vragen over. „De Oudestraat wordt een hoofdpijndossier.”