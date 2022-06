Auto en bestelbus botsen op elkaar bij Netterden

Tijd begint te dringen voor Zutphense popscene: ‘Zonder oefenruim­te zijn we onthand’

Zutphen en omgeving telt een behoorlijk aantal pop- en rockbands. Zestien daarvan oefenen op vaste tijden in de Scenic Sound Studio op industrieterrein De Mars. De muzikanten uit die bands dreigen hun vertrouwde oefenhok kwijt te raken, want Bram Hallatu stopt in juli met het runnen van de studio. Hij vindt het welletjes na 24 jaar.

9 juni