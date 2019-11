Auto en busje botsen op industrieterrein Dinxperlo, veel schade

Zo kon de geitensta­pel in Oost-Nederland ondanks een geitenstop toch toenemen

10:25 Gelderland heeft het afgelopen jaar 6 procent meer geiten erbij gekregen. Ook in de provincies Flevoland (4,8% )en Overijssel (5,3%) nam het aantal geiten bij landbouwbedrijven toe. Opvallende cijfers, want in alle drie provincies werd een geitenstop ingevoerd. Toch is er een simpele verklaring voor de toegenomen geitenstapel.