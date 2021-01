Auto en en fietsster botsen in Doetinchem: vrouw naar ziekenhuis

Personeel teststraat GGD Winters­wijk heeft corona

4 januari Personeel dat werkt in de teststraat van de GGD in Winterswijk zit thuis met een corona-infectie of aan corona gerelateerde klachten. Het gaat om verschillende medewerkers, van wie niet duidelijk is of zij besmet zijn geraakt op de testlocatie, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh.