Auto en horloges afgepakt bij oprollen wietkwekerij in Doetinchemse volkswijk

De politie kwam de kwekerij in de Doetinchemse volkswijk op het spoor na een anonieme tip. Bij de inval woensdag vonden agenten op zolder een wietplantage. Die is geruimd. De 23-jarige bewoonster van het huis is aangehouden als verdachte. Zij wordt verhoord over haar betrokkenheid bij de kwekerij.

In het kader van de afpakwet is de auto die voor de deur stond, een bolide met nieuwwaarde van ruim 33.500 euro, in beslag genomen en afgesleept. Ook verschillende waardevolle spullen die in de woning lagen, zoals horloges en sieraden, zijn in beslag genomen. Dit om de met de wietkwekerij verkregen criminele winst terug te vorderen.