Auto en scooter botsen op elkaar bij kruising in Wehl

Jongere met schuld krijgt hulp van school en woningcor­po­ra­tie

13:58 DOETINCHEM - Jongeren die in de schulden dreigen te raken, krijgen hulp van woningcorporatie Sité en mbo-school Graafschap College in Doetinchem om grotere problemen te voorkomen. ,,We zien een stijgende lijn in betalingsachterstanden bij jongeren en samen willen we die trend stoppen’’, zegt Ester Helming van Sité.