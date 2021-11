Auto in de sloot na eenzijdig ongeval bij Winterswijk

Uitslagen amateurvoetbal Uitslagen amateur­voet­bal: Urk loopt periodeti­tel mis ondanks overwin­ning, forse nederlaag Staphorst en monstersco­re Dieze West

Ondanks een flink aantal afgelastingen vanwege coronagevallen, viel er alsnog genoeg te beleven op de voetbalvelden in regio Zwolle. SC Genemuiden won de periodetitel in de hoofdklasse B door een 0-1 achterstand weg te poetsen. Staphorst was minder succesvol, zij verloren met maarliefst 5-0 van Harkemase Boys. Alle uitslagen vindt u in onderstaand overzicht.

18:06