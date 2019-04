Auto in Eibergen verwoest door brand

Achterhoek krijgt digitale wijkagent die gaat surveille­ren op internet

12:49 WINTERSWIJK – Het politieteam Achterhoek Oost krijgt als eerste in de regio een digitale wijkagent. Berend Jager, nu nog wijkagent in Winterswijk centrum, kruipt over twee maanden achter de computer om voortaan op internet te gaan surveilleren, naar boeven te speuren en contact met het publiek te onderhouden door vragen te beantwoorden op sociale media.