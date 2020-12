Auto in Laren slaat over de kop in weiland

In een bocht naar rechts verloor de vrouw de macht over het stuur, schampte ze een boom en kwam in de berm terecht. Vervolgens is de bestuurster met de auto over de kop geslagen en ondersteboven in het weiland tot stilstand gekomen. Hierdoor raakte de vrouw licht bekneld en moest door de brandweer en ambulancepersoneel worden bevrijd.