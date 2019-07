Auto in sloot door botsing in Aalten: bestuurder naar het ziekenhuis

Politie zoekt in Almelo, Enschede, Eefde en Nijmegen en vindt vermist meisje (14)

22:16 De politie is in Almelo, Enschede, Eefde en Nijmegen op zoek geweest naar een 14-jarig vermist meisje, en heeft haar uiteindelijk gevonden. Het kind liet 's ochtends thuis in Almelo een brief met volgens de politie een zorgelijke tekst achter, vandaar dat massaal naar haar werd uitgekeken.