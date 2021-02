Auto in sloot door botsing met busje PostNL; bijrijdster gewond

Ondertus­sen in Berkelland: Van huiszwam weer naar yoghurt

7:33 EIBERGEN - Boerderijwinkels zaten de afgelopen weken over het algemeen niet dicht in het kader van de lockdown. „Net als meer levensmiddelenzaken hadden we het juist wat drukker”, zegt Claudia Krooshof, het ‘gezicht’ achter Boerenzuivel van Claudia. Tegelijk hadden Dinand en Claudia Krooshof er op de boerderij aan de Warfslatweg, om zo te zeggen, een extra crisisje bovenop. En wel in de gedaante van een heuse huiszwam.