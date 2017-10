Auto knalt tegen boom en vliegt in brand in Geesteren

Een Zwolse of Apeldoornse minister? Let op wie zich koest houdt!

10:26 Ze zijn eruit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan met elkaar in zee. Tijd voor de rituele dans: welke ministersploeg verzamelt Mark Rutte om zich heen? De namen vliegen over tafel. Is Overijssels commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, straks minister?