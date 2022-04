Auto knalt tegen boom in Aalten: twee inzittenden gewond, bestuurder aangehouden

De Bloemen­kamp in Gorssel in beeld als tijdelijke noodop­vanglo­ca­tie gevluchte Oekraïners

In appartementengebouw De Bloemenkamp in hartje Gorssel komen mogelijk tijdelijk gevluchte mensen uit Oekraïne te wonen. De woningen aan de Beukenlaan staan momenteel leeg omdat het gebouw over twee jaar waarschijnlijk tegen de vlakte gaat. De gemeente Lochem voert gesprekken met Vastgoed Zorgsector, de eigenaar van het gebouw, over tijdelijke noodopvang.

31 maart