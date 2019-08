Auto knalt tegen lantaarnpaal, bestuurder vlucht te voet

Hulp vanuit de Kop van Overijssel voor door bloemente­kort getroffen corso's

31 augustus In Vollenhove en Sint Jansklooster zijn bijna anderhalf miljoen dahliabloemen geplukt voor de dit weekeinde elders in het land te houden vier bloemencorso’s. Die konden de oogst goed gebruiken in een tijd waarin de dahlia's schaars zijn na een droge, hete zomer.