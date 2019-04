Auto met paardentrailer kan niet meer verder rijden door probleem met koelvloeistof

Bomvol wielercafé hangt aan de lippen van De Cauwer

21:16 DOETINCHEM - Het legendarische verhaal achter het tijdritstuur van Greg Lemond in de Tour de France van 1989, de Duvels die werden gedronken na de wereldtitel van Tom Boonen in 2005 en flink wat ins en outs over de familie Van der Poel. De ene na de andere anekdote rolde donderdagavond in het wielercafé in Doetinchem uit de mond van José de Cauwer, de in België en Nederland zeer populaire wielercommentator.