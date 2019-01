Auto met vijf inzittenden knalt op boom in Geesteren (Gld.)

Opvallend veel vinken gezien in Gelderland en Overijssel

Niet eerder zijn er zoveel vinken in de tuinen in Overijssel, Gelderland en Flevoland geteld als dit jaar. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling dit weekend eindigde de vink als derde op de ranglijst meest gespotte vogels in de tuinen.