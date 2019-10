Auto over de kop op A18, passagier zwaar gewond in auto achtergelaten

COLUMN Gunfactor

9:00 Gevaarlijk woord, vooral in the States: gunfactor. Kan zomaar leiden tot ongecontroleerde militaire operaties, zo weten we uit de geschiedenis. Wijlen Saddam Hoessein wist er op een bepaald moment alles van, en sindsdien is het er in de golfregio niet echt stabieler en veiliger op geworden.