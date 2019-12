Auto over de kop tegen lantaarnpaal in Silvolde

Lisa uit Holterhoek woont tussen de bosbranden in Australië: ‘Redden wat er te redden valt’

19:02 BUXTON - Extreme hitterecords, honderden bosbranden en tot nu toe acht doden. Australië gaat gebukt onder een hevige bosbrandencrisis, die in het zuidoosten van het land zelfs tot een noodtoestand heeft geleid. De uit het Achterhoekse buurtschap Holterhoek afkomstige Lisa ten Hoopen (29) maakt als het inwoner van Buxton van dichtbij mee: ‘Ik was in shock’.