Auto raakt in slip en botst tegen vangrail

‘Raad van elf’ bezorgt Berkelland naast gemeente- ook jongeren­raad

22 januari BORCULO - Ze zijn niet gekozen maar hebben zichzelf gemeld. En er is ruimte voor meer... jongeren die willen meedenken over ‘alles’ waarover een advies namens of voor jongeren goed zou zijn. Berkelland telt sinds dinsdagavond behalve een - gekozen- gemeenteraad ook een jongerenraad.