Auto raakt van de N319 en komt tot stilstand tegen boom bij Beltrum

‘Klimaat­praat on tour’: dijkgraaf Hein Pieper vertelt over klimaat­maat­re­ge­len

RUURLO - Natter, heter, droger. Het klimaat is uit balans. Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) komt op vrijdag 11 maart bij Kunstkring Ruurlo vertellen over maatregelen in het kader van het veranderende klimaat. ‘Klimaatpraat on tour’.

14:12