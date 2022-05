Auto raakt van de weg bij de Zelhorstdijk in Gelselaar en knalt tegen boom

Zwaargewon­de man (24) bij treinonge­luk Vorden komt uit Apeldoorn, machinist ‘naar omstandig­he­den’ in orde

De man die gisterochtend zwaargewond raakte bij een aanrijding met een trein in Vorden is een 24-jarige Apeldoorner. Hij reed in een bestelbus, die op een onbewaakte overgang werd geramd door een sprinter van Arriva. ,,Dit maken we gelukkig zelden mee.’’

17 mei