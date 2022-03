Auto raakt van de weg en rijdt bomen omver bij Winterswijk

Op ontdek­kings­reis in het spoor van Paco Gonzalez bij Hof van Eckberge

EIBERGEN - Hof van Eckberge is niet alleen Nederlands jongste officiële dierentuin, je kunt er ook op ontdekkingsreis. In het voetspoor van Paco Gonzalez leer je over ecologische rampen en meer onheil. Terwijl je oog in oog staat met de stierkikker, blauwtongskink en flappentak, om een paar nieuwe bewoners te noemen.

