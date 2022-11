Auto raakt zwaar beschadigd na botsing met twee bomen in Winterswijk

Het is ‘bingo’ als Twenterand 35 garage­boxen openbreekt: ‘Tonnen aan drugsgeld voorkomen’

In opdracht van burgemeester Hans Broekhuizen heeft de gemeente in samenwerking met de politie en douane dinsdag garages opengebroken aan de Prins Clausstraat en de Constantijnstraat in Vroomshoop. Net als bij de vorige controle in Vroomshoop zijn er materialen aangetroffen voor wietplantages.

24 november