Auto ramt boom bij Borculo, bestuurder mogelijk beschonken

De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis voor behandeling.



De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren. De politie vermoedt dat er alcohol in het spel is en heeft de automobilist meegenomen naar het politiebureau om een blaastest af te nemen.



De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.