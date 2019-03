Auto rijdt door berm en slaat over de kop

‘Redder’ Doetinchem­se carnaval in zonnetje gezet

15:28 DOETINCHEM - Koert Kluitman is vrijdagmiddag door de Doetinchemse carnavalisten van De Umdraeyers in het zonnetje gezet. De medewerker van Dex Partyrent ontdekte bij toeval - nadat hij wat spullen had gelost - woensdagmorgen om 7 uur een beginnend brandje in de spiegeltent op het Simonsplein.