Auto rijdt met flinke vaart lantaarnpaal omver en belandt op zijkant in sloot in Zelhem

Minikraan vat spontaan vlam en brandt volledig uit in Harreveld

19:46 HARREVELD - De eigenaar had net daarvoor de minikraan nog gebruikt om voer mee in te kuilen. Op dat moment was er niets aan de hand. Maar kort voor 18.00 uur deze vrijdagavond - de boer was inmiddels in de boerderij - stond de minikraan volledig in brand op de Landstraat in Harreveld.