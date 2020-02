Auto's en huis met verf besmeurd in Silvolde

vrijdaginterview De vrouw van Walter kon plots niet pinnen bij de kassa: ‘Toen kon ik de schuld niet meer stil houden’

13:10 GENDRINGEN - Al mijn schuld is weggedaan heet het boek dat Walter Hobelman uit Gendringen heeft geschreven. Een openhartig relaas over zijn eigen gezin dat in de schulden belandt, hoe het daar mee omgaat én hoe het weer in baas in eigen beurs is geworden.