Auto's fors beschadigd bij aanrijding op Hofstraat Doetinchem

Vrouw rijdt tegen vier geparkeer­de auto's en belandt met auto op zijkant in Doetinchem

10:53 DOETINCHEM - Een automobiliste is zondagochtend lichtgewond geraakt toen ze de macht over het stuur verloor in de Duval Slothouwerstraat in Doetinchem. Rond 06.00 uur reed ze tegen vier geparkeerde auto's. Haar eigen voertuig belandde op de zijkant.