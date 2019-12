Auto’s jagen door de straat, dan klinken schoten: ‘Eerst één, daarna nog vier of vijf’

Op de kruising van de Mullerstraat en Leerinkstraat werd voor het eerst geschoten. ,,Er werd gevuurd vanuit de donkere Golf. Eerst één schot. Daarna gingen de auto’s er vandoor en direct daarna hoorde ik nog vier of vijf knallen verderop”, zegt buurtbewoner Silvano Giesen (20), die alles heeft zien gebeuren. ,,De auto’s scheurden hier met hoge snelheid de straat in. Het leek erop alsof de Golf de blauwe Suzuki wilde rammen. Daarna klonk het schot.”



Een dag later wijst weinig nog op het schietincident van de avond ervoor. Een geel cirkeltje op de stoep in de Leerinkstraat is de enige stille getuige, daar geplaatst omdat er vermoedelijk een kogelhuls is gevonden.



De meeste buurtbewoners hebben wel knallen gehoord, maar zijn daar niet op aangeslagen. ,,Er wordt zoveel vuurwerk afgestoken, ik hoor elke dag knallen hier. Het zal wel goed zijn, dacht ik”, zegt een buurtbewoner.



