Auto's met elkaar in aanraking op Varsseveldseweg in Doetinchem: veel schade

Jao Jao: vraag splitsing aan!

10:39 De volksvertegenwoordigers bogen zich woensdagavond over woningsplitsing en over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Waar vroeger op boerderijen dubbele bewoning ontstond door een inwonende oudere of jongere generatie, wil Berkelland officieel woningsplitsing mogelijk maken. Om aan te sluiten bij juridische begrippen praat de gemeente daarbij niet over woningen, maar over ‘vbo’s’. Waarbij vbo een beetje een vreemd gevormde afkorting is die staat voor ‘verblijfsobject met woonfunctie’. Of er nu wel of niet een tussendeur tussen de twee woningen… euh vbo’s zit, doet er niet meer toe.