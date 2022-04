Auto slaat over de kop bij botsing in Zieuwent: bestuurster gewond naar ziekenhuis

Franz en Nando over de trends bij uitvaarten: ‘Het is allemaal veel informeler geworden’

WINTERSWIJK - Na ruim twintig jaar wordt in Winterswijk weer een uitvaartbeurs voor particulieren gehouden. ,,Er is zo ontzettend veel veranderd in die branche. Het is veel informeler geworden”, zeggen de organisatoren Franz te Loo en Nando Smid.

8:45