Auto slaat over de kop en belandt in sloot, bestuurder naar ziekenhuis

Autokra­kers blijken weggelopen tieners uit gesloten instelling in Eefde

8:37 Met hulp van een politiehond zijn zondagnacht in Rijssen drie jongeren aangehouden op verdenking van het plegen van een auto-inbraak. Twee verdachten zijn zestien en de derde is vijftien jaar. Het trio was de avond ervoor weggelopen uit een gesloten instelling in Eefde. Een van hen probeerde aan zijn arrestatie te ontkomen, maar dat liet een politiehond niet toe.