Auto slaat over de kop na frontale botsing met vrachtwagen op Torenallee

Deze Winters­wijk­se doet ook mee aan stil protest tegen werkdruk in zorg

7:35 WINTERSWIJK - Witte vlaggen en lakens en uniformen die uit het raam hangen vormen vandaag een stil protest in de landelijke actiedag van de zorg. ,,Want wij kunnen onze ouderen niet zomaar in de steek laten om naar het Malieveld te gaan”, zegt Saskia Oonk-Heijnen uit Winterswijk, een van de verzorgenden die aan deze actie meedoet.