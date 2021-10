Auto slaat over de kop op A18 tussen Varsseveld en Zevenaar, één gewonde

Deze Beltrumse is pas 23 jaar en heeft nu al vier thrillers op haar naam: ‘Ik ben niet van: kijk eens wat ik kan’

20 oktober BELTRUM - Ze was nog maar 15 jaar toen ze haar eerste boek schreef. Onlangs verscheen Dodelijk atelier, een thriller over de vermissing van Emma. Het is inmiddels het vierde boek dat Sophie Hilhorst (23) uit Beltrum op haar naam heeft staan. En daar is ze best trots op. „Ik moet wat meer lef krijgen.”